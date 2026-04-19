ЦИК: Избирателната активност към 16 ч. е 34,63%, с 9% повече от изборите през октомври 2024 г.

Само 75 от 9345 машини са спрени, това е под 1% и не е притеснително, категорична е говорителката на ЦИК Росица Матева

Избирателната активност към 16 ч. е 34,63% - с 9% повече спрямо изборите през октомври 2024 г. Тогава към същият час тя бе 26,25%

Това каза говорителката на ЦИК Росица Матева на третия брифинг на избирателната комисия в деня на вота.

Към момента избирателната активност е най-висока в столичния 23 МИР - 43,38%. Активността продължава да бъде най-ниска в Кърджали - 23,34%.

Матева съобщи, че получените сигнали в ЦИК вече са 182, като най-много са свързани с проблеми с машинното гласуване. Въпреки това тя заяви, че при по-малко от 1% от машините е установен дефект, който не може да бъде управител и в 75 секции гласуването вече се извършва само с хартиена бюлетина. Извън страната са били установени проблеми с 3 машини, но те са били отстранени и гласуването във въпросните секции продължава да се извършва и на машина, и с хартия.

Най-много проблеми с машини са били установени в столичния 25 МИР и Хасково, където са спрени 6 машини, а в Бургас, Ямбол и Плевен - по 5.

"Справката е към 17 ч. Припомням, че на изборите от 27 октомври 2024 г. към 18 ч дефекти имаше в 113 машини", каза говорителката на ЦИК.

Други жалби са свързани със забавяне на процеса по гласуване, за наличието на опашки и по-продължително изчакване пред секциите. Има дори предложения как това да се подобри, обясни Матева. Тя отново припомни, че са постъпили сигнали и за липса на паравани в някои секции, като те са препратени към правителството, защото то е отговорно за осигуряването на стандартизирани паравани.

"Информацията беше, че ще бъдат осигурени паравани навсякъде, където не бяха осигурени до момента. Имаме информация за Якоруда, Гоце Делчев, Самуил, Хасково, Пловдив и някои места в София. В момента сме поискали информация от някои общини защо се използват т.нар. тъмни стаички, а не параваните, предвидени в Изборния кодекс. Утре след изборите ще информираме МС, за да се предприемат съответните действия", каза говорителката на ЦИК.

"В последните дни имаше замени. По информация на РИК това се прави по предвидения от Изборния кодекс и ЦИК начин, че те желаят да бъдат заменени. Всеки човек има свободата на избор, още повече когато не се изисква по ИК предварителното съгласие на гражданин да бъде назначен за член на секция, няма как да бъде санкциониран, че се е отказал в последния ден преди изборите. В изборния ден, когато се случва член на СИК да не се яви в изборното помощение, се назначават от резервите", коментира тя относно замените на хора в секционните комисии. Според ЦИК затягането на мерките в това отношение е проработило, а по информация на РИК замените не са толкова масови, както на предишните избори.

Изборният ден и в страната, и извън нея, протича нормално, увери Матева. И допълни, че вотът вече е приключил в секциите в Австралия, Нова Зелания, Южна Корея, Сингапур и Токио. ЦИК не получава данни за избирателната активност извън страната.