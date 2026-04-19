Избирателната активност в област Стара Загора достигна 37,93% към 16 часа

Гласували са 24 638 души повече в сравнение с гласувалите към същия час на парламентарния вот през октомври 2024 година

37, 93 на сто е избирателната активност в област Стара Загора към 16.00 часа на днешните парламентарни избори, съобщиха от пресцентъра на обласната адиминистрация. Правото си на глас до този час са упражнили 106 138 избиратели при 279 847 души по списък.

В същия час на парламентарните избори през октомври 2024 г. активността в областта е била 28,87 на сто. Тогава до този час са гласували 81 500 човека, които са с 24 638 души по-малко в сравнение с грасувалите до момента днес.

Данните по общини сочат, че отново най-висока е избирателна активност в община Опан, там са упражнили правото си глас 50,35 на сто от гласоподавателите – 996 от общо 1978 души.

Следва община Гълъбово – 44,19 на сто, където са гласували 4168 от общо имащи право на глас 9433 души. Към 16 часа на изборите през 2024 г. активността в тази община е била 37,22 процента.

Трета по активност в изборния ден до 16.00 часа днес е община Раднево. Избирателната активност в нея достигна 39,82 процента.

В община Казанлък избирателната активност е 38,78 процента.

В община Стара Загора отчетоха активност от 38,57 на сто, което означава, че към 16 часа са грасували 52 751 души при 136 763 избиратели по списък.

В община Братя Даскалови избирателната активност е 36.84 на сто, в община Гурково - 36,18 процента.

Избирателната активност в община Чирпан стигна 33,11 процента, в община Мъглиж - 33,09 на сто. В община Николаево избирателната активност е 32,97 процента.

Най-ниска избирателна активност към 16 часа в област Стара Загора отчитат в община Павел баня - 31.12 процента, което означава, че са гласували 4247 граждани от общо 13 646 избиратели по списък.