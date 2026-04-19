Във Врачанско достигнаха 40% активност, все повече избиратели пред секциите

Валери Ведов

[email protected]

Ели Кирилова, говорителка на РИК във Враца

Продължава да се повишава избирателната активност във Врачанска област. Kъм 16:00 часа тя достига 40 на сто от имащите право на глас.

До този момент правото си на глас са упражнили 58 611 души от общо 146 560 избиратели.

Най-висока активност РИК отчете в община Бяла Слатина – 45,54 %, следвана от Роман – 42,79 % и Борован – 42,24 %. Над 40% е активността още в Криводол – 40,15 %, Козлодуй – 40,00 %, Хайредин – 41,99 % и Мездра – 41,90 %.

Изборният ден в областта протича спокойно и без съществени нарушения. Всички 328 секционни избирателни комисии работят нормално, като е създадена организация за гарантиране на непрекъсваемост на изборния процес.

Пред много секции в цялата област вече се образуваха опашки и се очаква активността да се увеличи в следващите часове.

