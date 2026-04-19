ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
30,32% е избирателната активност в област Добрич към 16 часа

Дияна Райнова

1172
Избори СНИМКА: Александрина Петева

Избирателната активност към 16 часа в област Добрич е 30,32 на сто.

По общини активността към този час е Добрич град – 78 576 избиратели, гласували 25 205 – 32,08 %; Добричка – 20 924 избиратели, гласували 5897 – 28,18%; Балчик – 17 339 избиратели, гласували 5772 – 33,29%,, Каварна -12 113 избиратели, гласували 4163 – 34,37 %; Шабла – 3582 избиратели, гласували 1425 – 39,78 %; Крушари – 5015 избиратели, гласували 1209 – 24,11%; Тервел – 20 887 избиратели, гласували 4345 – 20,80 %; Генерал Тошево – 12 139 избиратели, гласували 3702 – 30,50 %.

На 19 април 1 младеж с постоянен адрес в град Добрич навършва пълнолетие. За първи път имат право да гласуват 1524 лица с постоянен адрес в град Добрич. Това са лицата родени в периода между 28.10.2006 до 19.04.2008 г. /навършили пълнолетие от последните до настоящите парламентарни избори/.

Общо в област Добрич към 16 часа правото си на вот са упражнили 51 718 избиратели от имащи право 170 575. Правото си на глас към 11 часа бяха упражнили 20 429 избиратели – 11,98 процента.

Избори СНИМКА: Александрина Петева

