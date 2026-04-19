В Истанбул са гласували около 4000 души до 14 часа

По данни на изселническите организации в района на Истанбул докъм 14:00 часа са гласували около 4 хиляди души.

В района на Истанбул са разкрити 7 секции, две от които са в генералното консулство на България в Истанбул, където се гласува само на хартиен носител. Останалите са в районите Авджълар, Байрампаша, Бахчелиевлер, Есенюрт и Гебзе, Коджаели, пише БТА.

Най-голям досега е броят в Аджълар, където са гласували 950 души, следват Есенюрт, където са гласували 700 души, и в Гебзе, на азиатския бряг на Истанбул - също 700 души.

В Бахчелиевлер са гласували около 680 души, а в Байрампаша са гласували около 590 души.

По-малко са в генералното консулство - около 300 души.

Навсякъде гласуването протича нормално.

В обедните часове в Авджърал се увеличи броят на младите хора, дошли за да гласуват.

Председателят на общинската организация на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) в Авджълар Селчук Гьок посети изборната секция в района. На въпрос за целта на посещението той каза, че в района на Авджълар има много членове и симпатизанти на НРП.

"Дойдох, за да им пожелая успех на вота", каза той.