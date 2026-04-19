350 български граждани са гласували в Северна Македония до 15,30 ч.

В предсрочните парламентарни избори в петте избирателни секции на територията на Северна Македония до 15.30 местно време (16.30 ч. българско време) са гласували 350 български граждани според данни на СИК, пише БТА.

В посолството на България в Скопие са гласували 147 избиратели, в Генералното консулство в Битоля 80 гласоподаватели са подали своя глас, 43-ма са гласували в Охрид, 40 в Струмица, а в Прилеп са гласували 30 български граждани.

Изборният ден, който продължава до 20.00 ч. (21 ч. българско време), преминава спокойно.