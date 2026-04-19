Пловдив задмина региона по активност, 34,48% са гласувалите към 16 часа в града

Пловдивчани се раздвижиха и към 16 часа избирателната активност в града е по-висока от тази в региона - 34,48% срещу 33,74%.

Най-много хора са гласували в район „Западен" – 43,56%, следват „Централен" – 37%, „Тракия" – 36,45% и „Южен" – 35,65 %: „Северен" – 33,86%, на опашката е "Източен" с 20,74%.

Лъки не отстъпва първото място в областта - 43,42%, след това са Брезово – 39,64% и Хисаря – 38,12%, а най-ниска остава активността в Община Раковски – 27,53%.

Висок е процентът на гласувалите и в Сопот - 38,77%, Карлово - 36,42% и Община "Марица" - 34,88 на сто. В Асеновград са гласували 33,42% от избирателите.