23,25% е активността в област Кърджали към 16 часа

23,25 процента е избирателната активност в област Кърджали към 16 часа, обяви председателят на РИК Петър Захариев. Правото си на глас са упражнили общо 63 497 от 273 117 избирателя.

Най-висока е активността в община Черноочене, където вота си са дали 4 100 души или 31,49 процента. В община Кърджали са гласували 24 731 души или 44,09 на сто. 23,06 процента или 5 747 избиратели са минали през комисиите в община Джебел. В общините Крумовград, Момчилград и Ардино са гласували съответно 22,64, 22,87 и 22,01 на сто от избирателите.

Най-ниска е активността в община Кирково, където са гласували 19,99 процента от имащите право на глас.

"16 са жалбите от началото на изборния ден, но няма груби нарушения на изборния процес", каза още Петър Захариев. Той допълни, че не са препращали жалби и сигнали по компетентност до полиция или прокуратура.