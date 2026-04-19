МВР хвана член на СИК и кметска щерка да пускат бюлетини вместо избиратели (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

328 сигнала са подадени до 112 до 16,30 ч. в изборния ден

Два случая, по които са образувани бързи производства заради изборни нарушения, оповестиха вътрешният министър Емил Дечев и и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев малко след 17 часа.

Двамата се включиха на живо от Центъра за обработка на сигнали към "Национална полиция".

В село Септемврийци, област Монтана, член на СИК е пуснал в урната 10 бюлетини от името на 10 лица. "Разпитани са двама свидетели, още двама ще бъдат разпитани. Членът на СИК е задържан за 24 часа", обяви вътрешният министър и добави, че след 20 часа ще кажат коя партия е представлявал задържаният.

В Кърджалийско в село Великденче дъщерята на кмета и нейна приятелка са пускали бюлетини от името на други граждани. И за това е образувано бързо производство, посочи Дечев.

328 сигнала са подадени до 112 до 16,30 ч. в изборния ден, обяви Кандев. Днес са образувани 26 досъдебни производства.

По магистрала "Тракия" също е имало проблем - автобус е аварирал преди малко в тунел "Траянови врата". Кандев обаче увери, че движението е обезопасено и няма задръстване.

Главният секретар каза, че към края на изборния ден са подготвили "изненади за купувачите на гласове, за да кажем: номерът ви няма да мине".

Вътрешният министър подчерта, че машините за гласуване работят. "Имаме под 0,5% с машини, които са създали някакви технически проблеми. Това е огромен успех за нас като отговарящи за изборите", каза Дечев.