36.99% е избирателната активност към 16 часа във Великотърновска област

Избирателна активност скочи на 36,99 % към 16 ч. във Великотърновска област . От общо 199 421 имащи право на глас до урните са отишли 73 763 избиратели.

С най-голяма активност от 40,33 се открои община Златарица, където до урните отидоха 1452 избиратели от 3600 с право на глас. Втора бе община Велико Търново, където активността към този час достигна 40% и за новите народни представители са дали своя вот 27 965 души от общо 69 909 гласоподаватели. Активност от 39,74 % бе регистрирана в община Елена като са гласували 3085 човека от 7762 с право на вот.

38,01 % от избирателите в община Лясковец вече са гласували. В община Свищов е регистрирана активност от 37,81 %. В Сухиндол до урните са отишли 37,02 % . В община Горна Оряховица активността достигна 34,58 % , в Полски Тръмбеш тя е 33,27%. В Павликени бе регистрирана активност от 32,80 % и най-слабо гласуват в община Стражица с 30,86 на сто към 16 ч..

В изборния ден във Великотърновска област 5 машини са отказали да работят. Тези устройства са в Свищов, павликенското село Стамболово, горнооряховското село Първомайци, в село Виноград и в Сухиндол. Там гласуването върви с хартиени бюлетини.