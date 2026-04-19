"Гранична полиция" за случая в Елхово: Незаконните практики сред служители ще бъдат санкционирани

Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) категорично е нетолерантна към прояви на корупция сред своите служители. Такива незаконни практики безкомпромисно ще бъдат пресичани и санкционирани от закона. Това заявиха от главната дирекция по повод случая, при който двама служители на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ в Елхово бяха задържани за 72 часа и са с повдигнати срещу тях обвинения за трафик на мигранти, пише БТА.

Тази сутрин стана известно, че служители на „Гранична полиция“ в Елхово са задържали двама свои колеги заедно с 11 незаконни миграни. В регионалната дирекция е получена оперативна информация, че през държавната граница ще бъдат преведени незаконни мигранти, които ще бъдат превозени от служители на МВР и предадени за последващо преминаване към вътрешността на страната.

След разпореждане на директора на регионалната дирекция е започнало издирване, като в ранните часове на 18 април в района на град Елхово е спрян служебен автомобил. В него са установени двама гранични полицаи от ГПУ-Елхово и 11 незаконни мигранти.

Уведомени са Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР, дежурен прокурор от Окръжна прокуратура–Ямбол и дежурен следовател.

Служителите на ГПУ-Елхово са задържани за 24 часа със заповеди за задържане на Дирекция „Вътрешна сигурност“. Незаконните мигранти също са задържани и предадени в дома за временно настаняване на чужденци в Любимец. По предварителни данни те са от Ирак.

Предстои прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо задържаните гранични полицаи пред Районен съд – Елхово, каза за БТА ръководителят на Районната прокуратура в Ямбол Мина Грънчарова. „Привлечени са за престъпления по чл. 281, ал. 2 от Наказателния кодекс. Наказанието, което законът предвижда, е лишаване от свобода от две до десет години и глоба от 5000 до 20 000 лева“, посочи районният прокурор на Ямбол.