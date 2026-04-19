Ромите от "Факултета": И проститутките няма да отидат за 50 евро вече

В столичното 75-о основно училище гласуват предимно с хартия

Искаме да живеем в една нормална демократична европейска държава. То се знае като цяло, че в политиката всичко е вързано, но поне да видим един честен човек да излезе. Не искам да деля хората на цигани, българи, пакистанци и евреи. Трябва да помислят за народа като цяло. Оттам нататък какво дойде. Здравето на хората е много по-важно.

Това коментира Северин, който с група приятели отиде да гласува в столичното основно училище "Тодор Каблешков" в квартал "Факултета". От махалата е и е учил в това училище.

Според него емисари не са предлагали да купуват гласове в квартала. "50 евро или 100 евро каква работа могат да ви свършат при тия високи цени, ще ми кажете ли. Много е важно морала да го има един човек, човечността. Това липсва на българското общество - морал и истина. Затова сме на това дередже.

С извинение, и проститутките няма да отидат за 50 евро вече",

разсъждава Северин, според когото е необходима промяна. Младият мъж е цигулар. "Обичам хората, когато се радват. Да бъдат жизнени. Аз съм лекар. Аз лекувам хората с музика", каза Северин и пожела здраве на екипа на "24 часа".

Гласувахме да се върне левът - в хор отговориха Пламенка и Димитринка. Методи също иска да се върне левът, но смята, че няма как да стане. "Храната е като в чужбина, заплатите са под нивото. Как да се оправим?! Няма как", разсъждава Методи.

58-годишният строител Петко Пешев, който се е оженил на 20 и вече има 7 внуци, иска България вече да се оправи. "Крайно време е. В нашата държава, че сме 6 милиона, трябва да живеем като прекрасни хора. А не да работим и да плачем. Защо?", коментира мъжът, минута преди да упражни вота си. Питам те какво може да правим с 800 евро. Ток плащам 300 евро, телефон плащам 100 евро. Какво са гърците и румънците повече от нас, обясни мъжът. Той мина през секцията по обед. Жена му щяла гласува по-късно, защото готви. Правела пържоли със зелена салата, защото и внуците щели да дойдат.

Огнян Абаджиев, председател на секция, уверява, че изборният ден тече спокойно.

Идват и по-млади, защото им е дошъл акълът и искат промяна.

Проблемът на квартала бил безработицата. А избирателите масово гласували с хартия.

Само на две преки от училището настроението беше съвсем различно, нищо общо с дисциплината в двора, по коридорите и в класните стаи на училището. Там се готвеха за сватба. Ама каква! Младоженецът още не беше излязъл от къщата, но пък красивата булка с пищна яркозелена рокля с кринолин седеше горда на масата на улицата. Около нея се суетяха млади момичета, докарани с много брокат, пайети и мъниста. Млади и стари носеха тави с печени мръвки. Не стана ясно дали замесените в сватбата са участвали в изборите.