Популярният турски актьор с български корени Берк Йозгюр гласува за първи път в Авджълар, Истанбул

Турският актьор с български корени Берк Йозгюр СНИМКА: Личен профил в инстаграм

Един от главните изпълнители в култовия сериал "Доктор в друг живот" Берк Йозгюр дойде да гласува в избирателната секция в района Авджълар в Истанбул, тъй като има и българско гражданство.

Берк Йозгюр заяви, че за първи път гласува на българските избори.

"България е родината на баща ми. Аз съм роден тук, но харесвам България, защото е родината на баща ми. Ходил съм много пъти в България, особено харесвам Пловдив", заяви той специално, за БТА.

"С удоволствие гласувах днес, защото имам двойно гражданство и това е една важна привилегия за мен", добави той.

Актьорът каза, че сестра му също има българско гражданство.

Берк Йозгюр нашумя и с ролята си в телевизионен сериал по Нетфликс.

Изселниците, които чакаха на опашката, за да гласуват, си направиха снимки с младия изпълнител, който се гордее с корените си. 

Бащата на Берк Йозгюр е футболистът Несим Йозгюр.

Турският актьор с български корени Берк Йозгюр СНИМКА: Личен профил в инстаграм

