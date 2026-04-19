РИК-Добрич разгледа сигнал за политическа агитация чрез електронни съобщения

Районната избирателна комисия /РИК/ в Добрич разгледа сигнал за нарушения на Изборния кодекс, свързани с нерегламентирана политическа агитация чрез електронни съобщения, невярно приписване на авторство, въвеждане в заблуждение на избиратели, незаконосъобразно обработване на лични данни.

Сигналът е подаден от водача на листата на партия „ДПС – Ново начало" в област Добрич Ертен Анисова.

„В хода на предизборната кампания стана известно, че на множество избиратели се изпращат SMS съобщения от подател „ServiceSMS", съдържащи пряка политическа агитация с указания за гласуване за определена партия и преференция, включително на български и турски език", се казва в мотивите на решението на РИК.

С решение Районна избирателна комисия в Добрич изпраща сигнала по компетентност до редица институции – Централна избирателна комисия, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на личните данни, Районна прокуратура – Добрич, Върховна касационна прокуратура, Областна дирекция на МВР – Добрич и ГДБОП.

„Десетки хора са получили SMS-и и съобщения във Viber, които призовават за преференциално гласуване. Категорично заявявам, че тези съобщения не са изпратени нито от мен, нито от партията", подчерта Анисова, докато упражни вота си в добричкото село Ломница.