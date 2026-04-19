В 2 секции в Сливен е преустановено машинното гласуване поради технически неизправности

Избори

В две избирателни секции в област Сливен е преустановено машинното гласуване поради технически неизправности, съобщи говорителят на Районна избирателна комисия (РИК) – Сливен адв. Петър Тодоров, цитиран от БТА.

Сигнали за технически проблеми с машини за гласуване са постъпили в отделни избирателни секции. Неизправности са установени в секция в с. Тополчане и в 11. СУ в Сливен. С решения на Районната избирателна комисия е разпоредено преустановяване на машинното гласуване в тези секции и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

В Сливен към настоящия момент са постъпили множество сигнали за технически неизправности на машини за гласуване в отделни избирателни секции, допълни говорителят на РИК.

На място са изпратени технически екипи, които извършват проверки и съставят съответните протоколи за установените обстоятелства. Компетентните органи следят ситуацията и предприемат действия за нормалното протичане на изборния процес.

