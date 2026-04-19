Външно: Дълги опашки се вият пред секции в чужбина, в Лондон се чака повече от час

Работната група за изборите към външно министерство е обобщила информацията, която е получила от държави с повече избиратели - Германия, Великобритания, Турция, Испания. Тя е получена от дипломатичните представителства в Лондон, Истанбул, Анкара, Одрин, Бурса, Франкфурт, Берлин и Валенсия.

Наблюдава се повишена активност и по-голям брой избиратели в сравнение с предишни избори. По информация в Лондон има дълги опашки пред секциите, като пред някои от тях се чака повече от час.

Това каза зам.-шефката на работната група към МВнР Боряна Стойнова на брифинг в сградата на министерството.

Тя обясни, че в повечето секции средното време за чакане е между 30 и 40 минути, като сънародниците ни в чужбина предпочитат машинното гласуване и дори предпочитат да чакат по-дълго, но да упражнят правото си на глас на машина.

В една от секциите в Лондон са гласували повече хора до обяд, отколкото за целия ден през 2024 г. В секциите в Бурса са гласували средно по 700 избиратели, като в една от тях досега бюлетина са пуснали 920. В Турция изборите преминават нормално, уверява родното посолство в столицата Анкара, а при секциите в района на Измир се наблюдава значително струпване на желаещи да гласуват.

В Германия има информация за попълване на декларации паралелно от много от чакащите, което влияе на образуването на опашки. При предните избори ок. 90% са гласували с декларация и не са били регистрирани предварително, обясниха от Външно.

До момента няма затруднения в нито една секция извън страната. За изправността на машините - общо 493 секции в 55 държави, 130 машини се ползват в 19 държави, дефект е дала само 1 машина, увери зам.-министър Ради Николов.

Изборният ден за българите, които упражняват правото си за глас извън страната ще приключи утре в 6 ч. българско време, допълни той.

Там, където се налага, работното време на секциите ще бъде удължено с по 1 час, уверяват от МВнР.