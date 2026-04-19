Спокойно протича изборният ден в Будапеща, гласува се само на хартия

Спокойно протича изборният ден в Будапеща. Няма опашки и процесът по упражняване на право на глас се случва за около 10 минути.

Хората могат да гласуват само с хартия.

Общият брой на разкритите избирателни секции зад граница е 493 в 55 държави. Спокойно протича изборният ден в Будапеща СНИМКА: Радост Иванова

Машинно гласуване е осигурено в 130 избирателни секции в 19 държави, а в останалите секции извън страната вотът ще бъде проведен с хартиени бюлетини.