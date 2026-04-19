Спокойно протича изборният ден в Будапеща, гласува се само на хартия

Спокойно протича изборният ден в Будапеща. Няма опашки и процесът по упражняване на право на глас се случва за около 10 минути.
Хората могат да гласуват само с хартия.
Общият брой на разкритите избирателни секции зад граница е 493 в 55 държави.
Машинно гласуване е осигурено в 130 избирателни секции в 19 държави, а в останалите секции извън страната вотът ще бъде проведен с хартиени бюлетини.
На парламентарните избори в Унгария на 12 април бе достигната рекордна избирателна активност - над 79%. Дясноцентристката ТИСА с лидер Петер Мадяр спечели убедително. По този начин бе сложен край на 16-годишното управление на десния премиер Виктор Орбан.