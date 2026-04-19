32,07% са гласували към 16 ч. в област Пазарджик

32,07% от избирателите са гласували до 16.00 ч. в област Пазарджик.

Най-много са в община Сърница - 42,52 %, следвана от община Белово - 42,38 %, след това са общините Стрелча и Лесичово - съответно с 38,86 и 38, 85 на сто. Най-малко като процент към този час са гласували в община Пещера - 27,4 и Пазарджик - 29,35 %.

Служителите на МВР ще засилят осезаемо присъствието си в районите около избирателните секции. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Тази превантивна мярка е разпоредена от ръководството на дирекцията с цел създаване на спокойна и сигурна атмосфера за гражданите, желаещи да упражнят правото си на глас до края на изборния ден. Освен това се цели бърза и адекватна реакция на органите на реда при сигнали за нарушения на обществения ред, в това число за извършвани изборни нарушения или при получаване на данни за престъпления против избирателните права на гражданите. В зоните около местата за гласуване ще се разположат допълнително екипи на охранителна, пътна, криминална, икономическа полиция, както и на жандармерията.