Българи, облечени като антични легионери, гласуват в Рим

Десетки българи, наредени на опашката за гласуване пред консулския ни отдел в Рим, наблюдаваха сцена, която трудно може да бъде забравена. Сред чакащите се открояват и фигурите на хора, сякаш излезли от друга епоха.

Стефан Станимиров Проданов е облечен в легионерска униформа. Металният нагръдник проблясва под жаркото слънце в 25-градусовите температури на Рим. Пот се стича по лицето му, а цялото му облекло и външен вид подсказват, че преди малко е бил част от нещо съвсем различно от тази опашка. В този момент обаче той не е нито воин, нито участник в древен парад. Стефан попълва декларация за гласуване.

Наведен леко над маса пред консулството, Проданов пише внимателно и съсредоточено. Движенията му са бавни, но уверени, сякаш осъзнава, че този акт е не по-малко значим от участието му във фестивала „Рождеството на Рим", стартирал на 19 април.

Когато приключва, вдига поглед, прибира документа и спокойно се нарежда на опашката. До него застават още трима участници от българската група за исторически възстановки, също облечени като легионери, както и съпругата на Проданов.

Контрастът е поразителен -древни униформи сред модерно облечени млади българи, или минало и настояще, събрани на една опашка от чакащи хора.

„Аз днес съм в Рим на най-големия античен фестивал, Рождеството на Рим, 2779 години от основаването на града", казва за „24 часа" Проданов. Гласът му е уверен и премерен.

Той е ръководител на групата за исторически възстановки „Първи италийски легион" в България и с други 37 души е дошъл да представят страната ни на най-мащабния античен форум. Парадът преминава през Виа Фори Империали, Римския форум, Колизеума и Чирко Масимо, или символите на една империя, чието наследство продължава да вдъхновява.

„Това е нашата двойна цел", обяснява той. „Първо сме тук за фестивала, а след това изпълняваме своя граждански дълг."

Разказва как парадът е започнал в неделя в 11 часа. Българите са били единадесети в редицата от участници от цял свят и са преминали бързо по петкилометровия маршрут, който обикаля античните забележителности на Вечния град. Имало е жени, деца, военни, или цялостна картина на историята, която групата пресъздава вече повече от две десетилетия. За Проданов участието не свършва с аплодисментите.

„Винаги съм гласувал, откакто съм пълнолетен", казва той. „Вече съм на над 50 г. Давам гласа си за бъдещето на нашите деца и на България". Той не пропуска да отбележи и още нещо важно -че този път не е просто избирател. Стефан Станимиров Проданов е кандидат за народен представител в 4 МИР.

Тази подробност придава допълнителен смисъл на присъствието му тук. Той не само упражнява правото си на глас, а търси и доверието на сънародниците си.

В римската си роля носи името Гай Корнелий Руфос, генерал-легат от Първи италийски легион, исторически свързан с Нове, днешен Свищов. От 2010 г. насам тяхната група неизменно участва в този фестивал, превръщайки се в своеобразен културен посланик на България.

Докато говорим, опашката се придвижва бавно. Около нас има млади хора, семейства, групи приятели. Чуват се различни диалекти, смесени с италианска реч. Някои държат документи, други просто чакат търпеливо. „Аве на всички българи, които са тук, за да дадат своя вот", казва Проданов с лека усмивка. Послре допълва, че очаква пристигането с градския транспорт и на други легионери.