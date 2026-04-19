Бързо производство за купуване на гласове е образувано в Разград

Бързо производство в условията на неотложност е образувано в Районното управление в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

Случаят е от изборния ден, след като полицейски служител, охраняващ изборна секция в село Благоево, е сигнализирал, че в близост до кметството е забелязано предаване на пари между две жени. По данни на полицията една от тях е дала на другата сумата от 50 евро. При последвалите процесуално-следствени действия е открит списък с имена на 40 души. Снети са сведения от очевидци, като работата по случая продължава.

От ОД на МВР посочват, че от началото на изборния ден в полицейската дирекция са постъпили 12 сигнала, по които се работи. Повечето са свързани с нерегламентирана агитация, опити за купуване на гласове или възпрепятстване на упражняването на правото на вот. Общият брой сигнали за предизборни нарушения достигна 48. Образуваните производства са 11, като десет са досъдебни и едно бързо. Съставени са и 64 протокола за предупреждение по Закона за МВР.

В Разградска област избирателната активност към 16:00 ч. е 28,28 процента, съобщиха от областната администрация.