105-годишният д-р Тодор Ценов гласува в чирпанското село Винарово

105-годишният д-р Тодор Ценов гласува днес след обяд в чирпанското село Винарово, съобщи внучката му Елена Бонева. Тя предостави снимките от вота на дядо си за сайта на вестник "24 часа". Докторът живее при дъщеря си и внучката си в Стара Загора, но настоящият му адрес е във Винарово.

На 1 април т.г. Тодор Ценов навърши 105 години, той е най-старият жив ветеран от Втората световна война в България. Вестник "24 часа" разказа подробно неговата история ден преди рождения му ден.

С днешния си вот докторът вероятно стана и най-възрастният гласоподавател на тези избори в страната. Появата му предизвика интереса на цялата секционна избирателна комисия във Винарово и след като докторът гласува, всички пожелаха да се снимат с него, разказа още внучката му. Д-р Тодор Ценов в избирателната секция в село Винарово, община Чирпан. Снимка: Елена Бонева Д-р Ценов се подписва в избирателния списък, след като е гласувал. Снимка: Елева Бонева

Пред "24 часа" д-р Ценов сподели, че винаги досега е гласувал. "Разбира се, че ще гласувам", каза той и днес в предаването "Събуди се" по NOVA телевизия. Възрастният мъж обаче допълни, че по-важното сега е "младите да гласуват, защото гласуването е техния живот, каквото решат, както гласуват, това ще е техния живот".