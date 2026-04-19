ЦИК единодушно отстрани член на изборна комисия в Марбея за непристойно поведение

ЦИК единодушно реши да отстрани незабавно член на секционна избирателна комисия в Марбея, Испания. Става дума за жена на име Жанета Ненчева, която е демонстрирала "непристойно поведение".

На заседанието на ЦИК не беше оповестено какво точно е направила, но Елка Стоянова от централната комисия, която изчете доклада, коментира, че "дори не знае как да коментира" поведението на жената и подчерта, че тя представлява и българската държава.

Правомощията ѝ бяха анулирани веднага, решението ще бъде изпратено но посолството в Испания по вътрешна мрежа, а жената ще бъде изведена от секцията веднага. ЦИК ще изпрати и писмо до партията, която я е предложила, за да поиска обяснение за поведението на своята представителка.