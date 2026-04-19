ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Висока избирателна активност в Загреб

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Изборно студио на "24 часа"

Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22693982 www.24chasa.bg

ЦИК единодушно отстрани член на изборна комисия в Марбея за непристойно поведение

3180
Машина за гласуване СНИМКА: Георги Палейков

ЦИК единодушно реши да отстрани незабавно член на секционна избирателна комисия в Марбея, Испания. Става дума за жена на име Жанета Ненчева, която е демонстрирала "непристойно поведение". 

На заседанието на ЦИК не беше оповестено какво точно е направила, но Елка Стоянова от централната комисия, която изчете доклада, коментира, че "дори не знае как да коментира" поведението на жената и подчерта, че тя представлява и българската държава.

Правомощията ѝ бяха анулирани веднага, решението ще бъде изпратено но посолството в Испания по вътрешна мрежа, а жената ще бъде изведена от секцията веднага. ЦИК ще изпрати и писмо до партията, която я е предложила, за да поиска обяснение за поведението на своята представителка.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Изборно студио на "24 часа"