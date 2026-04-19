Две 18-годишни момичета са задържани в Джебелско, гласували вместо избиратели (Видео)

Две 18-годишни момичета са задържани в джебелското село Великденче, защото гласували с машината в секцията вместо избиратели.

Това стана след като социалните мрежи се появи клип. На него се вижда как момиче стои до избирател, а с ръцете си докосва машината. От клипа не става ясно дали обяснява как се работи с машината или гласува. В публикациите в интернет обаче се твърди, че момичето гласува вместо избирателя.

Оказва се, че второто момиче е вършило същото.

Представители на две партии не закъсняха и се включиха в социалните мрежи от село Великденче.

По късно във фейсбук служебният вътрешен министър Емил Дечев обяви, че една от задържаните е дъщерята на кмета на Великденче, а другата е нейна приятелка.

Според официалната информация от полицията има две лица, задържани по закона за МВР до 24 часа по член 169 от Наказателния кодекс, който касае нарушаване изборните права на граждани.

В РИК - Кърджали нямаше подадена жалба за случая до 18,30 часа.

На изборите на 27 октомври 2024 година във Великденче всички 94 избиратели са гласували с машина. От 450 доставени хартиени бюлетини е използвана само една и то за да бъде поставена на таблото пред секционната избирателна комисия.