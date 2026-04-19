В Цариброд има опашки от желаещи да гласуват, част пристигнали от България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В избирателната секция в Цариброд, Източна Сърбия, през целия ден има опашки от желаещи да гласуват на парламентарните избори за 52-то Народно събрание, като част от гласоподавателите са пристигнали от България, научи в разговор с избиратели БТА.

Висока избирателна активност беше регистрирана още преди 10 ч. местно време, когато над 100 души упражниха правото си на глас, при 152, които бяха подали предварително декларации, че ще го направят именно в секцията в Цариброд.

В Цариброд се гласува машинно и изборният ден преминава спокойно.

Снимки на двуезичния сайт "Фар" показват голяма опашка от хора пред секцията.

В Република Сърбия са разкрити общо пет избирателни секции – в Посолството на Република България в Белград и в Генералното консулство в Ниш, в КИЦ „Босилеград”, в КИЦ „Звонци“ и в КИЦ „Цариброд”.

В секцията в сградата на българската мисия в Белград също се образува опашка, като във вота за народни представители се включиха и част от 109-те български участници в 39-то издание на Белградския маратон, който се проведе днес.