"Мяра" в 20:01 ч.: Радев с 38,7%, втори ГЕРБ с 14,8%, БСП на ръба

Ето какви са резултатите от екзитпола на агенция "Мяра" към 19 часа, излъчен по БНТ. "24 часа" публикува резултатите след 20:01 ч. заради претенции на партиите, че манипулираме изборите:
Прогресивна България - 38,7%
ГЕРБ - 14,8%
ПП-ДБ - 13,1%
ДПС - 9,2%
Възраждане - 5,3%
БСП - 4,0%
Величие - 3,4%
МЕЧ - 3,2%
Сияние - 2,4%
АПС - 1,7%
ИТН - 1,5%
Синя България - 0,5%
Избирателната активност е 44,9% към 19.00 ч., сочи екзитполът на "Мяра".
Според резултатите ето как се разпределят мандатите в Народното събрание:
Прогресивна България - 109
ГЕРБ - 42
ПП-ДБ - 37
ДПС - 26
Възраждане - 15
БСП - 11