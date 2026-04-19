"Мяра" в 20:01 ч.: Радев с 38,7%, втори ГЕРБ с 14,8%, БСП на ръба

Ето какви са резултатите от екзитпола на агенция "Мяра" към 19 часа, излъчен по БНТ. "24 часа" публикува резултатите след 20:01 ч. заради претенции на партиите, че манипулираме изборите:

Прогресивна България - 38,7%

ГЕРБ - 14,8%

ПП-ДБ - 13,1%

ДПС - 9,2%

Възраждане - 5,3%

БСП - 4,0%

Величие - 3,4%

МЕЧ - 3,2%

Сияние - 2,4%

АПС - 1,7%

ИТН - 1,5%

Синя България - 0,5%

Избирателната активност е 44,9% към 19.00 ч., сочи екзитполът на "Мяра".

Според резултатите ето как се разпределят мандатите в Народното събрание:

Прогресивна България - 109

ГЕРБ - 42

ПП-ДБ - 37

ДПС - 26

Възраждане - 15

БСП - 11