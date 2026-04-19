Полицията в Кърджали е задържала двама души по разследване за изборния процес

Две пълнолетни лица са задържани по Закона за МВР за срок до 24 часа във връзка с изборния процес, казаха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали, цитирани от БТА.

И двете са от джебелското село Великденче, а започнало разследване по чл. 169 от Наказателния кодекс. Текстът в наказателния кодекс гласи: Длъжностно лице, както и лице от състава на избирателна комисия, което наруши тайната на гласуването или по какъвто и да е начин преправи резултат от избори, или референдум се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.

Случаят във Великденче е коментиран и от вътрешния министър Емил Дечев по време на живо излъчване във Фейсбук. По думите на министъра, става въпрос за дъщерята на кмета на селото и нейна приятелка, които са пускали бюлетини от името на други граждани.