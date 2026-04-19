Районната избирателна комисия в Ловеч има затруднения с интернет връзката

Районната избирателна комисия (РИК) в Ловеч има затруднения с интернет връзката, потвърдиха от комисията в телефонен разговор с БТА. Проблемът е от повече от два часа и половина. От РИК уточниха, че връзката не е изгубена напълно – на този етап може да се използва електронната поща.

Както "24 часа" информира, връзка с интернет нямат РИК - Стара Загора, и РИК на Софийска област.

Избирателната активност към 16:00 ч. в област Ловеч е 37 на сто и тя е по-висока от предходните парламентарни избори на 27 октомври 2024 г., когато към този час е била 29,86 процента.