В с. Бело поле е най-голямата секция - с 12 638 избиратели, а постоянно живеят около 800

Благоевградското село Бело поле отново е с най-много избиратели у нас. Според избирателния списък, който е близо 400 страници, право на глас имат 12 638 души. В същото време в селото живеят около 800 души и от тях с право на глас са около 600.

Селото стана национално известно преди повече от 10 г., когато в него ударно бяха регистрирани по постоянен адрес македонци, получили българско гражданство.

На парламентарните избори през 2014 г. право на глас в селото имаха 7553 души, после постепенно нарастваха и стигнаха до сегашните над 12 600. Обикновено на избори гласуват около 350-400 избиратели.

Коридорите на сградата, в която се помещава СИК са облепени със стотици страници от избирателния списък. Доскоро избирателната комисия получаваше пълен брой хартиени бюлетини и на членовете се налагаше да мъкнат тежки чували, които оставаха неотворени и се налагаше отново да бъдат връщани след края на изборния ден. Сега СИК получи наполовина по-малко бюлетини.

При гласуването днес пък проблем имаше при намиране на името на гласоподавателя, защото членовете на СИК преравяха десетки страници от списъка и това доведе до забавяне.