Румен Радев: Готови сме на различни варианти, за да има редовно правителство

Надявам се, че с ПП-ДБ ще гледаме в една посока за смяна на ВСС, заяви лидерът на "Прогресивна България"

Готови сме на различни варианти, за да има България редовно и стабилно правителство.

Това обяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.

Той направи кратък коментар, след като се разбра, че е ПБ е първа политическа сила, и беше запитан дали е готов за правителство на малцинството. Радев каза, че ще изчака гласовете на българите от чужбина, намеквайки, че те може да му дадат още мандати.

В партията му са получили редица сигнали и снимки от проблематично гласуване в чужбина. "Има огромни опашки, в Лондон и Барселона се чака 3-4 часа. Надявам се външното министерство да даде възможност на всички да гласуват", каза Радев.

"Не мога да кажа дали ще има мнозинство, ще изчакаме окончателните резултати", каза той малко след като първите прогнозни резултати му дадоха победа и над 100 депутатски места.

"Много партии направиха заявка, че трябва най-сетне да се смени ВСС, очаквам да се изпълни ангажиментът", каза той.

На въпрос дали ПП-ДБ са най-дборият партньор за управление, Радев каза лаконично: "Надявам се, че с ПП-ДБ ще гледаме в една посока за смяна на ВСС".