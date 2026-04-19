ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изборният ден в Анкара приключи

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Изборно студио на "24 часа"

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22694506 www.24chasa.bg

Зам.-шеф на СИК в София зове да се гласува с хартия, ролката за машината свършвала

Зам.-председател на СИК няколкократно призова младежи в избирателна секция №3 кв. "Студентски град" в София да гласуват с хартиена бюлетина още в 18:30 часа, научи "24 часа".

Причината - хартията за ролките за машината щяла да свърши. От РИК им обяснили, че са изчерпали количеството хартия, не очаквали такава избирателна активност.

Ако гласуват на хартия, младежите щели да "прескочат" огромната опашка.

Няколко човека без табелки за длъжност също призоваха студентите да гласуват на хартия, като повтаряха, че хартията за машините е на свършване.

До 19:30 часа хартия за машините за гласуване продължаваше да е налична и хората упражняваха правото си на глас и с хартия, и на машина.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Изборно студио на "24 часа"