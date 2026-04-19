БСП за коалиция с Радев: При ясни принципи - прозрачност, взаимно уважение и равнопоставеност

Действаме по принципи, заявихме в рамките на нашата кампания, че ние сме готови да сътрудничим на други политически партии, граждански движения. При ясни принципи - прозрачност, взаимно уважение и равнопоставеност.

Това отговори лидерът на БСП Крум Зарков на въпрос на "24 часа" при какви условия социалистите биха участвали в коалиция с "Прогресивна България" на Румен Радев, след като Зарков напусна екипа му като съветник заради противоконституционни действия.

Ръководството на БСП даде пресконференция с първи коментари, след като станаха ясни първите резултати от екзитпола на социологическите проучвания. Според тях социалистите са на ръба от влизане в Народното събрание, като резултата им се движи между 4,0 и 4,2%.

"Гражданите, които упражниха правото си на глас и власт показаха, че демокрацията ни е жива. Избирателната активност е по-висока от тази на последните избори, сходна е с тази от началото на политическия цикъл през 2021 г. Има още много какво да се желае, но се надяваме тази тенденция с избирателната активност да се запази", заяви лидерът на партията Крум Зарков. Той благодари на всички избиратели, подкрепили лявото и общата кауза, която е БСП. Специална благодарност отправи и към целия екип, който е бил денонощно ангажиран "в една кампания, която проведохме в трудни условия, с много ресурси".

"Резултатите, които са видни към момента, не позволяват категорично да заявим, дали сме постигнали целите, които си поставихме за тези избори. Но постигнахме резултат, който много хора смятаха за невъзможен. Показахме устойчивост и разбрахме, че сме на прав път. В следващите часове и дни ще разберем дали този път ще бъде и парламентарно представен, надяваме се да е така. За резултата на БСП, аз като неин председател, поемам цялата и неделима отговорност. Още във вторник, ще свикам изпълнителното ни бюро, а след това и националния ни съвет, за да преценим заедно след това как да продължим така, че в следващите месеци да върнем БСП и нейните партньори там, където им е мястото - по върховете на българската политика", каза Зарков.

"На тези избори има ясен победител. Поздравяваме партията на Румен Радев с постигнатия успех. Това дава на него и неговите съмишленици правото и отговорността да започнат работа по сформиране на правителство. България трябва най-накрая да има устойчиво, почтено и компетентно правителство. Ще следим с интерес и загриженост следващите му действия", каза още той.

Лидерът на социалистите заяви, че новият парламент трябва да излъчи мнозинство, което да се заеме с наболелите проблеми: да се приеме бюджет, да се вземат адекватни мерки за инфлацията и растящите цени, както и да започнат отдавна отлаганите мерки за

"БСП и социалистите са тук, за да останат. Знаем какво трябва да направим оттук нататък и продължаваме напред по начин, който заедно ще изберем", заяви Зарков.

"БСП ще трябва да се вгледа в собствените си грешки, в раните, които сама си нанесе. Разликата в програмата е видима, тя е лява. Евентуални разговори ще покажат къде може да се стигне до консенсус и къде - не", каза още Зарков.

