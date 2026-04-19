ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По-висока e избирателната активност в Северна Маке...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Изборно студио на "24 часа"

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22694671 www.24chasa.bg

В Благоевград са постъпили 50 жалби и сигнали, задържан е и кмет

В РИК – Благоевград са постъпили 50 жалби и сигнали, задържан е и кмет на населено място СНИМКА: "24 ЧАСА"

В Районната избирателна комисия (РИК) – Благоевград са подадени 50 жалби и сигнали, съобщи пред медиите председателят на комисията Мартин Бусаров. Той уточни, че десет от тях вече са разгледани, а по част от останалите членове на РИК извършват проверки на място, пише БТА.

Един от сигналите е за секция в симитлийското село Черниче, където в момента се извършва проверка, допълни Бусаров.

Друг сигнал е от секционна избирателна комисия в Петрич, откъдето са съобщили, че ролките за машинното гласуване са на изчерпване.

В РИК – Благоевград е препратен и сигнал от Централната избирателна комисия – видеоклип, в който се вижда как възрастна жена стои пред паравана, а вместо нея гласува друго лице, което взема бюлетината и я попълва, каза още Мартин Бусаров. По думите му сигналът е за секция в Белица.

От Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха, че е задържан кметът на симитлийското село Брежани. Оттам уточниха, че причината за задържането са отправени заплахи към член на секционна избирателна комисия.

В РИК – Благоевград са постъпили 50 жалби и сигнали, задържан е и кмет на населено място СНИМКА: "24 ЧАСА"

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Изборно студио на "24 часа"