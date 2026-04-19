Кметът на симитлийското с. Брежани задържан - заплашвал член на изборна комисия

Кметът на симитлийското село Брежани Петьо Борисов е арестуван. Днес до МВР е подаден сигнал, че кметът е заплашвал членове на секционната избирателна комисия.
Сигнал има подаден и до РИК - Благоевград и той е препратен до компетентните органи.
Кметът на симитлийското село Брежани Петьо Борисов е арестуван. Днес до МВР е подаден сигнал, че кметът е заплашвал членове на секционната избирателна комисия.
Сигнал има подаден и до РИК - Благоевград и той е препратен до компетентните органи.
