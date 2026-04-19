В Плевен има задържани за престъпления, свързани с изборите

В област Плевен има задържани пълнолетни за престъпления, свързани с политическите права на гражданите и с парламентарния вот днес. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Плевен Мариана Цветкова, предаде БТА.

Предприети са полицейски действия, които са под контрола на прокуратурата в Плевен.

Образувани са проверки, бързи и досъдебни производства за престъпления, свързани с политическите права на гражданите и във връзка с изборите, уточни Цветкова. Тя допълни, че към този момент не може да се обобщи колко са задържаните, тъй като полицейските проверки и сигнали продължават.