Втори екзитпол на "Тренд": Радев взима 117 мандата, ако БСП остане под чертата

Ето какви са резултатите към 20 часа според екзитпола на агенция "Тренд":
Прогресивна България - 39,6%
ГЕРБ - 15,1%
ППДБ - 13,5%
ДПС - 8,1%
Възраждане - 5,1%
БСП - 4,1%
Сияние - 3%
МЕЧ - 2,7%
Величие - 2,4%
АПС - 2%
ИТН - 1,6%
Синя България - 0,7%
1,8% са гласували с "Не подкрепям никого".
Избирателната активност към 20 ч. е 45,7%.
Според резултатите ето как се нареждат местата на парламентарните групи в Народното събрание:
При 5-партиен парламент:
Прогресивна България - 117
ГЕРБ - 45
ПП-ДБ - 40
ДПС - 23
Възраждане - 15
При 6-партиен парламент:
Прогресивна България - 112
ГЕРБ - 43
ППДБ - 38
ДПС - 22
Възраждане - 14
БСП - 11