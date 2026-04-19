Втори екзитпол на "Тренд": Радев взима 117 мандата, ако БСП остане под чертата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ето какви са резултатите към 20 часа според екзитпола на агенция "Тренд":

Прогресивна България - 39,6%

ГЕРБ - 15,1%

ППДБ - 13,5%

ДПС - 8,1%

Възраждане - 5,1%

БСП - 4,1%

Сияние - 3%

МЕЧ - 2,7%

Величие - 2,4%

АПС - 2%

ИТН - 1,6%

Синя България - 0,7%

1,8% са гласували с "Не подкрепям никого".

Избирателната активност към 20 ч. е 45,7%.

Според резултатите ето как се нареждат местата на парламентарните групи в Народното събрание:

При 5-партиен парламент:

Прогресивна България - 117

ГЕРБ - 45

ПП-ДБ - 40

ДПС - 23

Възраждане - 15

При 6-партиен парламент:

Прогресивна България - 112

ГЕРБ - 43

ППДБ - 38

ДПС - 22

Възраждане - 14

БСП - 11