Без арести и сериозни нарушения приключи изборният ден в област Велико Търново

Към 20,20 ч. изборният процес във всички секции на територията на ОДМВР – В. Търново приключи.

Няма данни за възникнали сериозни инциденти. Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите до РИК.

Звената Български документи за самоличност при ОДМВР – В. Търново в периода 14 – 18 април 2026 г. са издали общо 36 удостоверения. В изборния ден са били издадени общо 12 удостоверения.

Час преди края на изборния ден районите прокуратури в област Велико Търново образуваха 9 преписки за нарушения на политическите права на гражданите и едно досъдебно производство. Към 19:00 часа няма арести в региона.

Досъдебното производство е за фалшиво заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в село Калайджии, община Златарица.