Първите чували с протоколи и бюлетини пристигнаха в "Арена Русе".

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представители на първите секционни избирателни комисии пристигнаха в "Арена Русе", видя репортер на БТА. В многофункционалната зала в крайдунавския град е организиран изборният център, в който ще се отчитат резултатите от вота за Народно събрание на днешния 19 април.

Първи в 19:56 часа пред залата бяха представителите на 212-а секция, която е мобилна - за трудноподвижни хора, подали предварително заявка в Община Русе да гласуват. "Имаме 44-ма гласували. Имахме си адреси, които посетихме. Всичко беше спокойно", каза зам.-председателят на секционната комисия Даниела Киселова.

Веднага след тях дойдоха и представители от една от сходните секции - 211-а с 43 души, упражнили право на глас.