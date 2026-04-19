Задържан е кметът на лознишкото село Гороцвет за купуване на гласове

Задържан е кметът на лознишкото село Гороцвет по разследване за купуване на гласове, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград. В него са намерени 250 евро и списъци с имена и суми срещу тях. Образувано е досъдебно производство за купуване на гласове, предаде БТА.

Общият брой сигнали за изборни нарушения, постъпили в ОД на МВР в Разград, достигна 50. Съставени са 67 протокола за предупреждение. Материалите, събрани от извършените проверки, са докладвани по компетентност в прокуратурата. Към момента са образувани 11 досъдебни и едно бързо производства, като са задържани двама души, посочиха от полицейската дирекция.

По-рано от ОД на МВР съобщиха, че е образувано бързо производство в условията на неотложност в Районното управление в Разград.

Звената на сектор „Български документи за самоличност“ издаваха през целия ден удостоверения на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти, за да могат да упражнят правото си на глас в избора за парламент. До 19:30 ч. с удостоверения за гласуване се снабдиха 14 граждани – четирима в Разград, двама в Исперих, един в Кубрат и седем в Лозница. Връчените готови лични карти са 15 – пет в Лозница, три в Исперих, три в Кубрат и четири в Разград, допълниха от ОД на МВР.