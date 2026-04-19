Броене в Столипиновската сорбона: Бюлетината е невалидна, 3 неща са отбелязани, да не се сърдят

Броенето в 25-а секция в училище "Найден Геров" в Пловдив

Знакът Х или V е поставян извън квадратчето при гласуването

Девет невалидни бюлетини са подадени в секция №25 в СУ "Найден Геров" в Пловдив, известно като Столипиновската Сорбона. Това стана ясно от онлайн излъчването на преброяването.

Най-честите грешки са поставянето на знака Х или V извън квадратчето - отстрани до името на партията или коалицията. Една от бюлетините беше обявена за невалидна, защото на нея имаше 3 отбелязвания. "Да не се сърдят", подметна член на комисията. В друга път гласоподавател беше отбелязал с преференция 11-ия в листата на АПС, в нея обаче има само 8 имена. 

Шестима избиратели бяха гласували с машина в тази секция, те бяха заложили на "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "Величие" и МЕЧ, за последната партия бюлетините от този тип вот бяха две. 

