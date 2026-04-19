Навреме затвори единствената избирателна секция в Румъния, 316 българи са гласували

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Навреме затвори единствената избирателна секция в Румъния – тази в сградата на посолството на страната ни в Букурещ на ул. "Рабат" № 5. Изборният процес е протекъл спокойно, без опашки и без нарушения и инциденти, пише БТА.

316 българи са упражнили правото си на глас за 52-о Народно събрание.

Избирателната активност в Румъния е по-висока в сравнение с предишни парламентарни избори, когато традиционно в секцията в Букурещ са гласували около 200 души.

Вотът днес се осъществяваше чрез хартиени бюлетини, без машини.