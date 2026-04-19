Изборният ден в Анкара приключи в 20 ч. местно (и българско) време. Това беше и предвиденият край при нормално протичане на изборния процес, пише БТА.

Гласуването за Народно събрание започна на време, тоест в 7 ч. сутринта, и протече нормално. Гласоподавателите упражниха правото си на вот с хартиена бюлетина. Нямаше струпване на хора, напрежение и опашки.

Направи впечатление, че гласувалите извън предварителния списък бяха повече от тези, които предавателно са подали декларации.

В Турция за парламентарния вот бяха разкрити 27 секции, а 15 218 души подадоха декларации за гласуване. В Анкара в избирателните списъци фигурираха 540 души. Предстои обявяване на резултата.