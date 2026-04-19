ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Мяра" при 65% паралелно преброяване: Радев с 44,4...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22695142 www.24chasa.bg

По-висока e избирателната активност в Северна Македония в сравнение с предишните парламентарни избори

1988
Избори СНИМКА: Георги Палейков

Час преди края на изборния ден общо 448 български граждани са подали гласа си в петте секции на територията на Република Северна Македония в днешните парламентарни избори.

„Вълнуващо е”, каза, след като подаде своя глас, младо момиче, което за пръв път има право да гласува, съобщи БТА.

В секцията, отворена в сградата на българското посолство в Скопие до 19:00 (20:00 ч. българско време), са гласували 181 гласоподаватели, в Генералното консулство на страната ни в Битоля гласа си са подали 108 български граждани, 62-ма са гласували в Охрид, 58 в Струмица, 39 в Прилеп. 

Гласуването в Северна Македония продължава до 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско време). Избирателите, които не са подали заявление за гласуване, могат да участват във вота, попълвайки на място декларация. 

На последните избори, през октомври 2024 г. в страната гласуваха 327 български граждани. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

