По-висока e избирателната активност в Северна Македония в сравнение с предишните парламентарни избори

Час преди края на изборния ден общо 448 български граждани са подали гласа си в петте секции на територията на Република Северна Македония в днешните парламентарни избори.

„Вълнуващо е”, каза, след като подаде своя глас, младо момиче, което за пръв път има право да гласува, съобщи БТА.

В секцията, отворена в сградата на българското посолство в Скопие до 19:00 (20:00 ч. българско време), са гласували 181 гласоподаватели, в Генералното консулство на страната ни в Битоля гласа си са подали 108 български граждани, 62-ма са гласували в Охрид, 58 в Струмица, 39 в Прилеп.

Гласуването в Северна Македония продължава до 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско време). Избирателите, които не са подали заявление за гласуване, могат да участват във вота, попълвайки на място декларация.

На последните избори, през октомври 2024 г. в страната гласуваха 327 български граждани.