Десислава дойде с Румен Радев в партийния офис

Десислава Радева сложи точка на слуховете за отношенията си с Румен Радев, като показа, че той все още може да разчита на подкрепата ѝ. Съпругата на лидера на "Прогресивна България" дойде заедно с него в партийния офис, от който се очаква формацията да коментира изборните резултати.

Когато видя камерите, Радева се отдръпна, за да не бъде снимана.

По-рано днес Радев отиде да упражни правото си на глас без нея, което заедно с предишни публикации на Десислава в социалните мрежи породи спекулации за разрив във връзката им.

На столичния бул. "Христо Ботев", където е централата, пристигат поддръжници и водачи от листите на "Прогресивна България", на която предварителните резултати от екзит половете отреждат първо място на парламентарния вот.