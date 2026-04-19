ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Мяра" при 65% паралелно преброяване: Радев с 44,4...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22695346 www.24chasa.bg

В една секция в Стара Загора изборният ден е удължен до 21 ч

Избори СНИМКА: Александрина Петева

В една изборна секция в област Стара Загора изборният ден е удължен до 21:00 часа, защото има избиратели, които чакат пред вратата. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация.

Оттам уточниха, че във всички други 494 секции изборният ден е приключил и секциите са затворили, съобщи БТА.

Припомняме, че в 27-и Многомандатен избирателен район имаше разкрити 495 избирателни секции. Машинен вот имаше в 360 секции, а в останалите 135 гласуването ставаше само с хартиена бюлетина. От началото на изборния ден имаше проблем с някои от машините за гласуване в областта.

На последните парламентарни избори, проведени на 27 октомври 2024 година, окончателната избирателна активност в Старозагорско достигна 39,14 на сто, тогава до урните отидоха 110 490 от имащите право на глас 282 313 души. Днес право на глас имаха 279 806 пълнолетни граждани или с малко над 2500 души по-малко.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)