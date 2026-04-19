45,96 на сто са гласували в Пазарджишка област

Изборният ден в област Пазарджик приключи при избирателна активност от 45,96%, сочат окончателните данни към 20:00 часа на 19 април 2026 г.

От общо 231 898 избиратели по списък своя вот са упражнили 106 576 души.

Най-висока активност е отчетена в община Сърница, където до урните са отишли 65,25% от имащите право на глас. След нея се нареждат Белово с 56,63% и Лесичово с 52,97%. Над 50% активност има още в Батак – 51,39%, Стрелча – 51,05%, и Панагюрище – 50,94%.

В община Пазарджик, която е и най-голямата в областта, са гласували 42 309 души, което формира активност от 43,00%. Във Велинград тя достига 46,58%, в Септември – 48,29%, а в Ракитово – 48,27%.

Най-ниска избирателна активност в края на изборния ден е регистрирана в Пещера – 38,55%. Под 50% остават още Брацигово с 46,25% и Велинград с 46,58%. Данните показват сравнително добра мобилизация на избирателите в по-малките общини на областта.