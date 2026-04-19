Навреме приключи изборният ден в Атина, някои секции отчетоха завишена активност

Нормално и навреме приключи изборният ден в четирите секции в гръцката столица Атина. Изборният процес е протекъл спокойно, без затруднения, предаде БТА.

Две от секциите, разкрити близо една до друга на площад „Караискаки“ в централната градска част, отчетоха завишена избирателна активност спрямо изборите през октомври 2024 г. По данни на председателите на Секционните избирателни комисии там са гласували около 1650 български граждани – около 850 в едната секция и около 800 във втората. В тях гласуването беше смесено, на машина и с традиционна хартиена бюлетина. В ранния следобед се бяха образували опашки от желащи да гласуват.

В останалите две секции в сградата на Българското посолство гласуването също е протекло нормално. Там имащите право на глас можеха да гласуват единствено с хартиена бюлетина.

В цяла Гърция избирателните секции са общо 26. По една секция имаше в градовете Александруполис, Кавала, Каламата, Комотини, Нафплио, Неа Муданя, Неа Перамос, Никити, Патра, Ставрос и на островите Корфу, Кос, Лефкада, Миконос, Родос, Тасос. Пет са секциите на остров Крит. Една секция имаше и в сградата на Генералното консулство на България в Солун.