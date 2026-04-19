Бойко Борисов поздрави Радев, но уточни: Преговорите ще решат кой ще управлява

"Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия! Равносметката е ясна за нас и я направихме още с оставката на кабинета "Желязков". Без коалиции и без безпринципни сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И в политиката, както и в живота, трябва търпение". Това написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.