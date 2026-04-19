45 пловдивчани се сетиха за проблем с личните документи в изборния ден, но гласуваха

45 души са получили удостоверения от звената "Български документи за самоличност", защото имат проблем със своите, а искат да гласуват, съобщиха от полицията в Пловдив. От 14 април досега са издадени общо 126 такива документа в помощ на граждани, които са пожелали да упражнят правото си на вот.

Всички избирателни секции на територията на Пловдив и областта вече са приключили работа. Не са постъпили данни за груби нарушения на обществения ред или престъпления от общ характер. Охраната на полицията продължава до транспортирането и предаването на изборните книжа в 16 и 17 РИК.