Емил Дечев обяви за кои партии са сигналите за купуване на гласове

Изборният ден приключи, ние не, каза главният секретар Георги Кандев

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев даде брифинг във връзка със сигналите за изборни престъпление в полза на определена партия или коалиция:

"631 сигнала за изборни престъпления в полза на ДПС - Ново Начало;

318 за ГЕРБ;

18 за Възраждане;

16 за Прогресивна България;

13 за БСП;

11 за ПП-ДБ;

7 за Величие;

4 за ИТН;

2 за МЕЧ", изброи министърът.

Освен тези сигнали има и много други, в които не е конкретизирана политическата сила, поясни той.

В МВР са постъпили общо 2974 сигнала за изборни нарушения, като спрямо последните парламентарни избори те са с 204% повече или три пъти.

По думите му новото ръководство на МВР е показало воля и се е справило с една трудна задача само в рамките на два месеца.

Главният секретар Георги Кандев заяви:

"Изборният ден приключи, ние не. Оставаме на терен утре, другиден и така ще бъде занапред. Благодаря на всички колеги за неуморния труд".

"Четирима са задържаните по случая за 200 хил. евро. Парите са предоставени от лице, което е напуснала страната около месец преди изборите", уточни Кандев.

Министър Дечев допълни, че по случая се разследва организирана престъпна група.

