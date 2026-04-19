"Мяра" при 65% паралелно преброяване: Радев с 44,4...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Емил Дечев обяви за кои партии са сигналите за купуване на гласове

Емил Дечев Кадър: Нова тв

Изборният ден приключи, ние не, каза главният секретар Георги Кандев

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев даде брифинг във връзка със сигналите за изборни престъпление в полза на определена партия или коалиция: 

"631 сигнала за изборни престъпления в полза на ДПС - Ново Начало; 

318 за ГЕРБ; 

18 за Възраждане;

16 за Прогресивна България; 

13 за БСП;

11 за ПП-ДБ; 

7 за Величие; 

4 за ИТН; 

2 за МЕЧ", изброи министърът. 

Освен тези сигнали има и много други, в които не е конкретизирана политическата сила, поясни той. 

В МВР са постъпили общо 2974 сигнала за изборни нарушения, като спрямо последните парламентарни избори те са с 204% повече или три пъти.

По думите му новото ръководство на МВР е показало воля и се е справило с една трудна задача само в рамките на два месеца. 

Главният секретар Георги Кандев заяви: 

"Изборният ден приключи, ние не. Оставаме на терен утре, другиден и така ще бъде занапред. Благодаря на всички колеги за неуморния труд".

"Четирима са задържаните по случая за 200 хил. евро. Парите са предоставени от лице, което е напуснала страната около месец преди изборите", уточни Кандев. 

Министър Дечев допълни, че по случая се разследва организирана престъпна група. 

Емил Дечев Кадър: Нова тв
МВР – с последни данни за изборния ден

МВР – с последни данни за изборния ден

