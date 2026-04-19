ПП-ДБ: По предварителни резултати ще може да сменим ВСС (Видео)

"На база предварителните резултати моделът Пеевски-Борисов няма да има 80 гласа в следващото Народно събрание. Тоза означава само едно - възможност за смяна на ВСС и на главния прокурор".

Това заяви Ивайло Мирчев в изявление на коалицията ПП-ДБ след края на изборния ден.

Лидерите не отговориха на допълнителни въпроси, обясниха, че ще го направят, когато излязат окончателните резултати. Отчитането на вота тепърва ще върви, но според екзитполовете "Прогресивна България" ще има над 100 депутати.

"Спортсменско е да се поздрави победителят в тези избори г-н Румен Радев и ние го поздравяваме за изборнта му победа. Все още не е приключила битката за честността за вота", каза Асен Василев. Той разказа, че в благоевградското село Краище има изгонен международен наблюдател от секционна комисия, макар и да е имал правото да бъде вътре.