ПП-ДБ: По предварителни резултати ще може да сменим ВСС (Видео)

"На база предварителните резултати моделът Пеевски-Борисов няма да има 80 гласа в следващото Народно събрание. Тоза означава само едно - възможност за смяна на ВСС и на главния прокурор".
Това заяви Ивайло Мирчев в изявление на коалицията ПП-ДБ след края на изборния ден.
Лидерите не отговориха на допълнителни въпроси, обясниха, че ще го направят, когато излязат окончателните резултати. Отчитането на вота тепърва ще върви, но според екзитполовете "Прогресивна България" ще има над 100 депутати.
"Спортсменско е да се поздрави победителят в тези избори г-н Румен Радев и ние го поздравяваме за изборнта му победа. Все още не е приключила битката за честността за вота", каза Асен Василев. Той разказа, че в благоевградското село Краище има изгонен международен наблюдател от секционна комисия, макар и да е имал правото да бъде вътре.
"Когато тази битка приключи, ясни са финалните резултати и вотът от чужбина, ще коментираме детайлно какво трябва да се случи в следващия парламент. Най-важното, което трябва да се каже тази вечер, е, че българските граждани излязоха да гласуват и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото - това, което протестът си беше поставил за цел", каза още Василев.